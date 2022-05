Carnets de voyages Carré à la Farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Carnets de voyages Carré à la Farine, 29 août 2022, Versailles. Carnets de voyages

du lundi 29 août au dimanche 11 septembre à Carré à la Farine

Sur les pas de son enfance, Isabelle CREVIER vous entraîne vers les latitudes tropicales, cap sur l’équateur en passant par le Sahara, puis vers l’Orient en traversant la Mer Rouge. À travers les pistes du désert, les grands fleuves africains, les marchés ou les rivages indonésiens, laissez-vous guider par les enfants, les femmes ou les nomades à la croisée des chemins. Puis l’Asie, sereine et éternelle, ses temples, ses marchés flottants et ses horizons lumineux. Enfin, retour en Occident, à la voile, à travers les océans, puis l’Italie, Paris, New York. Embarquement le 29 août pour 15 jours de croisière . Bon voyage ! **Site internet** : [www.isabellecrevier.com](https://www.isabellecrevier.com/) **Facebook** : [Galerie Arsinoé](https://www.facebook.com/GalerieArsinoe) **Instagram** : [@galerie.arsinoe](https://www.instagram.com/galerie.arsinoe/)

Entrée libre

Isabelle CREVIER vous invite à un voyage exotique aux quatre coins du globe, à travers des peintures à l’huile et au couteau, hautes en couleurs. Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-29T11:00:00 2022-08-29T18:00:00;2022-08-30T11:00:00 2022-08-30T18:00:00;2022-08-31T11:00:00 2022-08-31T18:00:00;2022-09-01T11:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T11:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T11:00:00 2022-09-03T18:00:00;2022-09-04T11:00:00 2022-09-04T18:00:00;2022-09-05T11:00:00 2022-09-05T18:00:00;2022-09-06T11:00:00 2022-09-06T18:00:00;2022-09-07T11:00:00 2022-09-07T18:00:00;2022-09-08T11:00:00 2022-09-08T18:00:00;2022-09-09T11:00:00 2022-09-09T18:00:00;2022-09-10T11:00:00 2022-09-10T18:00:00;2022-09-11T11:00:00 2022-09-11T18:00:00

Lieu Carré à la Farine Adresse 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Ville Versailles

Versailles Yvelines