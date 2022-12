Carnets de voyage en Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Carnets de voyage en Provence Aix-en-Provence, 2 février 2023, Aix-en-Provence . Carnets de voyage en Provence 8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture – Amphithéâtre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 10 15 Invités : Fondation Latécoére, le Musée de l’hydraviation de Biscarrosse, La fondation Latécoère



Invité d’honneur Laurent Cheze et l’aéropostale. Salon international de carnets de voyage. Plus de 80 exposants, 62 carnettistes, maisons d’éditions, marchands de matériel Beaux-Arts, relieur, encadreur, des conférences, des ateliers. +33 4 42 91 98 88 La Manufacture – Amphithéâtre Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

