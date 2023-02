Carnets de voyage Bibliothèque de Creysse, 22 février 2023, Creysse Creysse.

Toutes les questions que vous vous posez pour concevoir un carnet de voyage !

Qu’est-ce qu’un carnet de voyage ? Un carnet de voyage à quoi ça sert ? Les précurseurs célèbres. Mon carnet de voyage ? Que dois-je emporter dans mes bagages ? Faire un carnet de voyage, c’est aussi écrire. Un tour du monde en carnets. Où voir des carnets de voyage ?

Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands voyages pour réaliser des carnets : un billet de train ou un ticket de métro sont souvent suffisants. L’auteur, « carnettiste » chevronnée, nous fait partager sa passion et nous ouvre sur la création et le merveilleux. Et le lecteur se découvrira des talents insoupçonnés ! Une exposition dans l’air du temps qui concerne aussi bien les jeunes que les seniors. Succès garanti pourvu qu’on se laisse aller à découvrir le monde qui nous entoure.

