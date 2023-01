Carnets de voyage : 6ème édition Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Office de Tourisme Drôme Sud Provence Suze-la-Rousse Catégories d’Évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Carnets de voyage : 6ème édition Suze-la-Rousse, 22 avril 2023, Suze-la-Rousse

2023-04-22 – 2023-04-23

Drôme Suze-la-Rousse Au programme :

des artistes-carnettistes, quelques-uns que vous avez déjà rencontrés, de grands talents qui nous arrivent d’Italie, de Bretagne, d’Occitanie, de Paris, de la Méditerranée, des conférences, des lectures, des carnets de voyage sonores ventdebout26@hotmail.com +33 6 42 61 24 51 https://vent-debout.wixsite.com/accueil?fbclid=IwAR2NZ1qxJct4sfEdv_pV2ShP_Sq7ST1W1v_U-_f-JDncuxQWtWyRfCz1fJE Suze-la-Rousse

