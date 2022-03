Carnets de galère CFPTS Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

Carnets de galère CFPTS, 24 mai 2022, Bagnolet. Carnets de galère

du mardi 24 mai au mercredi 25 mai à CFPTS

” Dans le cadre de mon travail sur les écritures contemporaines, j’ai travaillé la saison dernière pendant le confinement avec les élèves apprentis de l’ESCA – Studio d’Asnière sur plusieurs textes de l’auteur et dramaturge d’Aiat Fayez. A la suite de ce travail, j’ai passé commande d’un texte à cet auteur et dramaturge pour mettre en scène une petite forme, lègère, destinée à être jouée en itinérance (médiathèques, bibliothèques, centres associatifs, en milieu carcéral et appartements) afin d’aller à la rencontres des publics éloignés des théâtres. Carnet de galère est donc le récit d’un jeune afghan, Gulam Muhammad Abdul Hassan Kabouli, arrive de Kaboul pour faire des études de lettres modernes à l’université d’Amiens puis à la Sorbonne à Paris. Epris de la langue française, il souhaite devenir traducteur littéraire. Aiat Fayez s’est à la fois inspiré de sa propre expérience de l’exil et de l’histoire contemporaine, celle de l’Afghanistan. C’est en confrontant ses propres souvenirs au réel qu’est advenu l’identité du héros de sa pièce : celle d’un jeune étudiant afghan, Kabouli, qui a quitté sa terre natale pour vivre en Europe.” Christine Letailleur

Entrée libre

Fabrik Théâtre – Christine Letailleur CFPTS 92 avenue Gallieni 93 Bagnolet Bagnolet Coutures Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T15:00:00 2022-05-24T16:00:00;2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu CFPTS Adresse 92 avenue Gallieni 93 Bagnolet Ville Bagnolet lieuville CFPTS Bagnolet Departement Seine-Saint-Denis

CFPTS Bagnolet Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnolet/

Carnets de galère CFPTS 2022-05-24 was last modified: by Carnets de galère CFPTS CFPTS 24 mai 2022 Bagnolet CFPTS Bagnolet

Bagnolet Seine-Saint-Denis