Carnets de chantiers en Pays de la Loire Médiathèque Toussaint, 16 octobre 2021, Angers.

Carnets de chantiers en Pays de la Loire

Médiathèque Toussaint, le samedi 16 octobre à 09:30

Regards sensibles sur l’architecture ———————————— ### Exposition du 16 octobre au 27 novembre 2021 **Venez découvrir l’architecture et le monde du chantier au travers de plus de 150 dessins, reproductions ou originaux et d’une série de 11 films.** Invités à rendre compte de la vie du chantier, 15 dessinateurs, architectes ou diplômés en architecture et 5 vidéastes vous livrent leurs interprétations, ponctuées de détails et de commentaires. Là où une exposition photographique aurait une valeur quasi documentaire, le travail du dessin révèle des regards plus poétiques et offre une collection d’instantanés sensibles, composés de volumes, de cadrages, de lumières et de rythmes. En écho, des films soulignent l’éphémère et la rapidité d’évolution des chantiers, plaçant les travailleurs au cœur de leurs récits. Cette exposition rétrospective clôture trois éditions de l’opération « Carnets de chantiers en Pays de la Loire », menée depuis 2017 par le collectif Plan 5 qui rassemble les structures professionnelles et éducatives de l’architecture et du cadre de vie en Pays de la Loire. L’exposition vous est proposée par les membres du collectif Plan 5 dont l'[Association Angevine des Amis de l’Architecture](https://a3aangers.wordpress.com/) (A3A), en partenariat avec la [ville d’Angers](https://www.angers.fr/) et les [Bibliothèques municipales d’Angers](https://www.facebook.com/BM.Angers/). Elle bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire. **Autour de l’exposition** Durant toute la durée de l’exposition profitez d’une riche programmation autour des questions d’architecture et d’urbanisme entre visites, ateliers de dessin, ateliers de construction pour les enfants ou à suivre en famille.

Séquence extérieure de l’exposition en accès libre ; Séquence intérieure accessible aux heures d’ouverture de la médiathèque et sur présentation du Pass sanitaire

Journées nationales de l’architecture

Médiathèque Toussaint 49 Rue Toussaint, 49100 Angers Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T17:30:00