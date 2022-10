Carnet Intime avec Muriel Enjarlan Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-25 19:00:00

Bouches-du-Rhne Marseille 2e Arrondissement EUR 5 5 Pour ce deuxième Carnet Intime, la directrice du FRAC Muriel Enjalran se prêtera au jeu de l’interview avec Nathalie Négro. Ensemble elles évoqueront les empreintes sonores qui ont marqué, jalonné la vie et le parcours artistique de l’invitée.



Pour illustrer la « playlist » sentimentale de Muriel Enjalran, Marine Rodallec sera au violoncelle. À ses côtés, Adrien Avezard élève du CNSM de Paris dans la classe de Jean-François Zygel, sera au piano pour reprendre ces mélodies. Il se produit régulièrement avec l’orchestre OSAMU et l’orchestre Contrepoint. Piano and Co en le programmant réaffirme son soutien à la nouvelle génération d’interprètes.



Ce Carnet Intime s’inscrit dans le cadre de la « Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes » qu’organise le CIDFF et Solidarité femmes 13. Cette manifestation agrègera de nombreuses structures culturelles engagées autour de ces questions.



À noter qu’un billet acheté pour le concert = un billet gratuit pour visiter le FRAC ! Musiques Intimes – Muriel Enjalran au fil du temps.

Cette forme intimiste alterne interview et intermèdes musicaux, par la présence sur scène d’un duo piano, violoncelle, qui ponctue les échanges en rejouant la fameuse « playlist » de l’invitée. https://www.frac-provence-alpes-cotedazur.org/Marie-Herve FRAC (Fonds régional d’art contemporain) 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

