Carnet d’explorateur Chalon-sur-Saône, 19 avril 2022, Chalon-sur-Saône. Carnet d’explorateur Cour de l’Hôtel de Ville Bibliothèque adultes Chalon-sur-Saône

2022-04-19 – 2022-04-19 Cour de l’Hôtel de Ville Bibliothèque adultes

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR Pour les enfants de 8 à 12 ans En partenariat avec le secteur patrimoine de la Bibliothèque Municipale Depuis la toute fin du moyen-âge, quelques Européens se lancent à la découverte du globe. Ils surmontent alors la peur d’une mer hostile pour partir en voyage d’exploration et atteindre des continents jusqu’alors méconnus. La bibliothèque de Chalon-sur-Saône conserve précieusement dans ses collections des traces de ces périples par le biais de cartes ou de récits illustrés de nombreuses gravures. A ton tour de plonger au cœur de l’Asie ou de l’Afrique, avant de composer toi-même un carnet d’explorateur. +33 3 85 93 15 98 Pour les enfants de 8 à 12 ans En partenariat avec le secteur patrimoine de la Bibliothèque Municipale Depuis la toute fin du moyen-âge, quelques Européens se lancent à la découverte du globe. Ils surmontent alors la peur d’une mer hostile pour partir en voyage d’exploration et atteindre des continents jusqu’alors méconnus. La bibliothèque de Chalon-sur-Saône conserve précieusement dans ses collections des traces de ces périples par le biais de cartes ou de récits illustrés de nombreuses gravures. A ton tour de plonger au cœur de l’Asie ou de l’Afrique, avant de composer toi-même un carnet d’explorateur. Cour de l’Hôtel de Ville Bibliothèque adultes Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Cour de l'Hôtel de Ville Bibliothèque adultes Ville Chalon-sur-Saône lieuville Cour de l'Hôtel de Ville Bibliothèque adultes Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Carnet d’explorateur Chalon-sur-Saône 2022-04-19 was last modified: by Carnet d’explorateur Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 19 avril 2022 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire