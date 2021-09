Carbon-Blanc Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc, Gironde Carnet dessiné Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Médiathèque de Carbon-Blanc, le dimanche 19 septembre à 09:30

S’aventurer avec l’artiste sur les chemins de Carbon-Blanc, observer la nature « ordinaire », faire une lecture sensible du paysage et découvrir (ou redécouvrir) notre patrimoine, c’est une véritable invitation à l’émerveillement que l’on vous propose !

Gratuit. Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque. Présentation du pass-sanitaire pour les personnes de 18 ans et +

Atelier dessin itinérant animé par Adrien Clairet, artiste-architecte-urbaniste-graphiste. Médiathèque de Carbon-Blanc Parc Favols, Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

