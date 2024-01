CARNET DE VOYAGES Musée du Cinéma et de la Photographie Saint-Nicolas-de-Port, samedi 24 février 2024.

CARNET DE VOYAGES Musée du Cinéma et de la Photographie Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle

Samedi

Le Musée du Cinéma et de la Photographie propose une conférence-projection animée par Jean-Claude Thirion et illustrée par des courts-métrages. Jean-Claude Thirion nous présente quelques-uns de ses voyages. C’est l’occasion d’une rencontre et d’un partage avec ce retraité devenu explorateur infatigable.

Il nous fera voyager au Québec, la Guadeloupe, l’Islande, la Cappadoce, la Laponie finlandaise et au Costa Rica.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.Tout public

0 EUR.

Musée du Cinéma et de la Photographie 10 rue Georges Rémy

Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24 17:00:00



L’événement CARNET DE VOYAGES Saint-Nicolas-de-Port a été mis à jour le 2024-01-24 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME