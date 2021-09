Baye Baye Baye, Finistère Carnet de voyages Baye Baye Catégories d’évènement: Baye

Finistère

Carnet de voyages Baye, 3 octobre 2021, Baye. Carnet de voyages 2021-10-03 – 2021-10-03 Salle polyvalente 180 Rue Jean-Marie Carer

Baye Finistère Baye Présenté par Gérard Grall, ancien Consul Général de France, carnet de voyages en République Centrafricaine :

– Présentation géographique.

– La Population, la faune, la flore.

– L’histoire et la politique.

