« CARNET DE VOYAGE » – Restitution du parcours artistique/Portes Ouvertes [St-Gaudens] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens, samedi 15 juin 2024.

« CARNET DE VOYAGE » – Restitution du parcours artistique/Portes Ouvertes [St-Gaudens] Notre parcours artistique « Carnet de voyage » aura rythmé de belle manière la saison culturelle de l’Antenne des Archives de Saint-Gaudens. Samedi 15 juin, 14h00 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges En accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T14:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

RENCONTRES ET MOMENT FESTIF

CLÔTURE DE LA SAISON EN COMMINGES

Avant de partir en vacances, nous vous invitons à nous retrouver pour partager un moment festif. L’occasion de redécouvrir l’Antenne et ses missions, mais aussi de rencontrer les artistes qui nous ont accompagnés de février à mai 2024 dans cette aventure créative ! Retrouvez ainsi les artistes Corentin Noyer, Iris Delvalle et Catherine Allary qui ont animé le parcours artistique « Carnet de voyage ».

// Programme des festivités \

Exposition des carnets de voyage et œuvres réalisés par les participants au parcours artistique.

Présentation des archives originales qui ont inspiré le projet.

Rencontres, échanges et démonstration avec Corentin Noyer (calligraphie), Iris Delvalle (design et sérigraphie) et Catherine Allary (reliure).

Verre de l’amitié.

// Infos pratiques \

Quand ? Samedi 15 juin, 14h-18h.

Pour qui ? Tout public.

Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

En accès libre et gratuit.

Infos : 05 34 32 50 90 – antenne.archives@cd31.fr

archives histoire

