Parking du Romelaëre, le dimanche 19 septembre à 14:30

Accompagnés de notre guide, vivez une aventure au cœur de la nature, entre passé et présent. Parcourez le circuit accessible aux personnes à mobilité réduite à la recherche de ses plus beaux endroits et points de vue. Ayez le pouvoir de capturer l’instant en le reportant sur votre « carnet de voyage itinérant », par des techniques simples de dessin. _Durée : 3h._ _Tout public._ _Distance : 4 km maximum._ _Rdv sur le parking du Romelaëre, rue du Romelaëre, Clairmarais_ _Réservation obligatoire sur [https://www.tourisme-saintomer.com/](https://www.tourisme-saintomer.com/) ou au 03 21 98 08 51._ Promenade-Atelier Parking du Romelaëre Rue du Romelaëre, Clairmarais Clairmarais Pas-de-Calais

