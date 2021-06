Villepreux Médiathèque Le Nautilus Villepreux, Yvelines Carnet de voyage en ville à Villepreux Médiathèque Le Nautilus Villepreux Catégories d’évènement: Villepreux

Médiathèque Le Nautilus, le samedi 3 juillet à 15:00

Tout le monde sait dessiner, pour cela, il suffit d’écouter ses yeux : c’est ce que nous vous proposons d’apprendre pendant cet atelier balade qui vous emmènera à la découverte du **quartier de la Haie-Bergerie** à Villepreux et vous initiera au monde fascinant du croquis de voyage. Vous repartirez avec votre propre carnet de voyage ! **_En partenariat avec le Musée de la ville de SQY_** _Tout public_ _Durée : 2h_ _Matériel fourni_ Rendez-vous à la médiathèque Le Nautilus, Villepreux. **Un évènement Partir en livre 2021**

Gratuit, sur réservation auprès du Musée de la ville : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr

En compagnie d’Iswiz et du Musée de la ville, laissez-vous prendre au charme du carnet de voyage ! En découvrant la ville sous un autre angle : Quartier de la Haie-Bergerie Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux Yvelines

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T17:00:00

