Carnet de voyage en Bord’eau Saint-Seurin-de-Cadourne, 2 août 2022, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Carnet de voyage en Bord’eau

La Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

2022-08-02 09:30:00 – 2022-08-02 13:30:00

Saint-Seurin-de-Cadourne

Gironde

Ecoacteurs en Médoc vous propose une balade art (aquarelle) et nature à la découverte de la biodiversité et des paysages en bord d’estuaire.

Tous niveaux. Matériel fourni.

Pique-nique à prévoir. Possibilité de visite et dégustation au Château Loudenne en fin de sortie.

Sur réservation.

+33 9 83 69 18 79

Saint-Seurin-de-Cadourne

