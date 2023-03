Carnet de voyage Diarios de Motocicleta THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON, 2 avril 2023, PARIS.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Le 29 décembre 1951, deux jeunes argentins entreprennent un voyage à travers l’Amerique latine sur une vieille Norton 500 « La Poderosa II ». Ernesto Guevara est un jeune étudiant en médecine de 23 ans, spécialisé en léprologie. Alberto est un biochimiste de 29 ans. Sur leur chemin, ils pénètrent les racines d’un passé invisible mais encore habité et rencontrent des êtres simples et bouleversants. La confrontation avec la réalité sociale et politique des pays visités et les rencontres qu’ils vont faire les amènent à prendre conscience de la réalité du monde et la misère dans laquelle vivent les populations. Cette expérience éveillera de nouvelles vocations… Carnet de voyage Diarios de Motocicleta

