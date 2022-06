Carnet de voyage « Des métiers et des lieux » Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: 13410

Lambesc

Carnet de voyage « Des métiers et des lieux » Lambesc, 1 août 2022, Lambesc. Carnet de voyage « Des métiers et des lieux » Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc

2022-08-01 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-05 20:00:00 20:00:00 Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange

Lambesc 13410 150 150 Stage au départ de la MJC de Lambesc. Laissez libre cours à votre créativité avec ce stage de peinture.

Accompagnés par l’artiste peintre Eric Dedebant, vous pourrez croquer, dessiner, vous balader. lamjcdelambesc@gmail.com +33 4 42 92 77 65 https://mjclambesc.com/ Stage au départ de la MJC de Lambesc. Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: 13410, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Ville Lambesc lieuville Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc Departement 13410

Lambesc Lambesc 13410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Carnet de voyage « Des métiers et des lieux » Lambesc 2022-08-01 was last modified: by Carnet de voyage « Des métiers et des lieux » Lambesc Lambesc 1 août 2022 13410 Lambesc

Lambesc 13410