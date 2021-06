Carnet de voyage Camping Municipal de Cerbère, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Cerbère.

du dimanche 25 juillet au dimanche 1 août à Camping Municipal de Cerbère

Paella, Flamenco, fiesta et tapas … A première vue, l’Espagne c’est ça ! Oui mais pas que … Et c’est ce que nous te proposons de découvrir ! Tel un baroudeur, sac à dos sur les épaules et feuille de route en poche, partons explorer l’envers du décor. De la côte Vermeille jusqu’à la Costa Brava, au travers des chemins (balades, visites de musées, rencontres) et des eaux (promenade en bateau, paddle ou kayak), nous profiterons des beaux paysages et de leur richesse : plages, falaises, criques. En passant par le célèbre village de Cadaques, connu grâce à Salvador Dali, nous irons à la rencontre de la culture latine et vivrons au gré des festivités et coutumes locales. En route pour un séjour inoubliable au-delà des frontières, à la découverte d’un autre pays, d’une autre langue, d’une autre culture… typiquement espagnol… Olé ! Et Viva España !

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping Municipal de Cerbère 464 Cap Peyrefite, 66290 Cerbère Cerbère Pyrénées-Orientales



