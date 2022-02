CARNET DE NOTES Villeneuve-lès-Maguelone, 14 mai 2022, Villeneuve-lès-Maguelone.

CARNET DE NOTES Villeneuve-lès-Maguelone

2022-05-14 – 2022-05-14

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone

12 12 EUR Ne manquez pas le spectacle « Carnet de notes » le 14 mai 2022 au Théâtre Jérôme Savary de Montpellier à 20h30 !

Après avoir accueilli Album de famille en 2019, la compagnie du Sans Souci revient avec sa dernière création Carnet de notes.

Ils sont sept. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont parents. Ils sont enseignants. Ils sont filles et garçons. Ils nous racontent leur histoire, Leurs histoires d’école, des écoles.

De la maternelle à l’université, du matin jusqu’au soir, du 20ème siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de tout le monde, l’histoire collective de ces journées sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne le professeur et la maitresse.

Encouragés par leurs copains, enguirlandés par leurs parents, félicités par le conseil, les enfants de cette classe sont enchantés par une vingtaine de chansons du répertoire francophone.

Pass sanitaire obligatoire

Age : A partir de 5 ans

Durée : 1h20

accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr +33 4 67 69 58 00 https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR/FzkAAOXMspAfAN$B_6_zovwTKWo

Villeneuve-lès-Maguelone

dernière mise à jour : 2022-01-25 par