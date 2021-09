Sarcelles Salle André Malraux Sarcelles, Val-d'Oise Carnet de notes par la Compagnie du Sans Souci Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont enseignants. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires d’école, des écoles. De la primaire au bac, du 20e siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Simples, parfois décalés,

Simples, parfois décalés, 7 comédiens-chanteurs revisitent la variété française avec humour, élégance et folie.

2021-10-04T20:30:00 2021-10-04T22:30:00

