Carnet de fleurs Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 23 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 11h à 12h30

Le samedi 20 novembre 2021

de 11h à 12h30

Le samedi 18 décembre 2021

de 11h à 12h30

payant

Visite-animation à partir de 6 ans Les enfants composent leurs propres carnets de souvenirs en partant à la recherche des fleurs du musée et des contes de George Sand choisis par notre conteuse ! Animations -> Atelier / Cours Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

2, 12 : Pigalle (278m) 2 : Blanche (324m) 74

Contact : musée de la Vie romantique 01 55 31 95 67 reservations.museevieromantique@paris.fr https://www.museevieromantique.paris.fr Animations -> Atelier / Cours Enfants

