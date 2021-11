Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon Carnet de croquis – Dessiner le patrimoine au Musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Carnet de croquis – Dessiner le patrimoine au Musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire de Meudon, 20 novembre 2021, Meudon. Carnet de croquis – Dessiner le patrimoine au Musée d’art et d’histoire

Musée d’art et d’histoire de Meudon, le samedi 20 novembre à 14:30

### Stage animé par Vincent Brunot, dessinateur, illustrateur, intervenant à l’Académie d’art de Meudon Crayon et papier à la main venez dessiner le patrimoine de Meudon au Musée d’art et d’histoire. * Vous serez guidé pour choisir un angle de vue, pour composer vos dessins, et tracer le trait juste. * Ouvert à tous niveaux à partir de 15 ans 5 samedis tout au long de l’année, dans d’autres lieux, pour compléter votre carnet de croquis.

Sur inscription, 40€ le stage de 3h

Ouvrez un œil neuf sur votre ville en venant dessiner son patrimoine Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T17:30:00

Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 rue des Pierres, Meudon Ville Meudon