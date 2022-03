Carnet de croquis – Dessin de patrimoine à la galerie Vivienne à Paris, avec Vincent Brunot, dessinateur-illustrateur Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine, le samedi 9 avril à 14:30

Ouvrez un œil neuf sur la ville en venant dessiner sur le motif la galerie Vivienne à Paris. Réalisez votre propre carnet de croquis, posez votre regard singulier sur la ville. Vincent Brunot, dessinateur illustrateur, vous guidera, vous aidera à choisir un angle de vue, à composer vos dessins, à tracer le trait juste.

Sur inscription : 40€ le stage de 3 heures (+adhésion 30€ si non adhérent)

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T17:30:00

