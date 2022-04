Carnet de bord de mer Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Carnet de bord de mer Saint-Malo, 3 mai 2022, Saint-Malo. Carnet de bord de mer Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

2022-05-03 – 2022-06-04 Pôle Jeunesse La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Exposition de l’espace des Sciences. Cette exposition présente la zone de balancement des marées et ses contraintes spécifiques. Elle permet de découvrir, grâce à de magnifiques photographies, les principales espèces que l’on peut rencontrer en se promenant à marée basse sur les côtes rocheuses ou sableuses (crevette grise, laitue de mer, fucus…) Une dernière partie est consacrée à la protection du milieu et des espèces soumises notamment aux contraintes de la pêche à pied. +33 2 99 40 78 04 Exposition de l’espace des Sciences. Cette exposition présente la zone de balancement des marées et ses contraintes spécifiques. Elle permet de découvrir, grâce à de magnifiques photographies, les principales espèces que l’on peut rencontrer en se promenant à marée basse sur les côtes rocheuses ou sableuses (crevette grise, laitue de mer, fucus…) Une dernière partie est consacrée à la protection du milieu et des espèces soumises notamment aux contraintes de la pêche à pied. Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Pôle Jeunesse La Découverte Ville Saint-Malo lieuville Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Carnet de bord de mer Saint-Malo 2022-05-03 was last modified: by Carnet de bord de mer Saint-Malo Saint-Malo 3 mai 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine