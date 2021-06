Carnet de balade urbaine « Marseille en vue : le palais du Pharo » Départ carnet Marseille Pharo, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Marseille.

Carnet de balade urbaine « Marseille en vue : le palais du Pharo »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Départ carnet Marseille Pharo

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Ce mini-carnet propose un circuit court dans le jardin du Palais du Pharo, des temps d’observation du paysage avec différents niveaux, des jeux et bien sûr, des informations ! Partez à la découverte de l’histoire de Marseille, de ses bâtiments emblématiques mais aussi de celle du Palais du Pharo et de son parc. Puis laissez libre cours à votre imagination en créant une carte postale de votre visite ! Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : [http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-en-vue-le-palais-du-pharo/](http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-en-vue-le-palais-du-pharo/) Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement. Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet.

Départ carnet Marseille Pharo 86 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



