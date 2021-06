Carnet de balade urbaine « Le patrimoine industriel de la Joliette » départ carnet patrimoine industriel, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Marseille.

Carnet de balade urbaine « Le patrimoine industriel de la Joliette »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à départ carnet patrimoine industriel

Entrez dans le passé industriel du quartier de la Joliette, du temps où Marseille était le port commercial le plus important de la Méditerranée. Découvrez des bâtiments de fabrication et de production de cette époque, ou parfois ce qu’il en reste… comme des enseignes ou des morceaux de façade. Ceux-ci abritent aujourd’hui de nouvelles fonctions. Une école dans une usine… des logements dans des entrepôts industriels ! Apprenez comment les architectes réhabilitent le patrimoine industriel et redonnent vie à ces bâtiments qui ont fait la richesse de Marseille. Téléchargez gratuitement votre carnet à cette adresse : [http://carnets-balades-urbaines.fr/?p=626](http://carnets-balades-urbaines.fr/?p=626) Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Ils sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC paca et le Conseil départemental 13.

Gratuit, carnet à télécharger et imprimer : http://carnets-balades-urbaines.fr/?p=626

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, balade à faire en autonomie, guidée par le carnet.

départ carnet patrimoine industriel Place de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



