Carnet de balade urbaine « Aubagne au fil du temps » départ carnet Aubagne, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Aubagne.

Carnet de balade urbaine « Aubagne au fil du temps »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à départ carnet Aubagne

Des ruelles de la vieille ville aux vastes places publiques, découvrez l’urbanisme aubagnais. Le style architectural de certains bâtiments mérite un temps d’observation : le nouvel Espace des libertés, l’horloge, la mairie, les chapelles des pénitents… Au fur et à mesure, certains ont changé de fonction pour s’adapter à de nouvelles activités. Devinez en quoi ils ont été réhabilités ! Aubagne change au fil des années. Venez explorer les traces du passé et comprendre les transformations en cours. Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : [[http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/](http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/)]([http://carnets-balades-urbaines.fr](http://carnets-balades-urbaines.fr)/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/) Retrouvez la collection des 21 carnets de balades urbaines sur le site [http://carnets-balades-urbaines.fr](http://carnets-balades-urbaines.fr) Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, balade à faire en autonomie, guidée par le carnet.

départ carnet Aubagne Square Marcel Soulat, 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00