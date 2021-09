Cernay Mairie de Cernay Cernay, Haut-Rhin Carnet d’aquarelles de Cernay Mairie de Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Carnet d'aquarelles de Cernay

Mairie de Cernay, le dimanche 19 septembre à 14:00

Mairie de Cernay, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Venez voir « Carnet d’aquarelles de Cernay », une exposition par Jean François van den Bogaert. Jean François van den Bogaert, cernéen d’adoption depuis une quarantaine d’années, est passionné d’aquarelle et de sculpture. Il propose au visiteur pour cette exposition, à travers son carnet d’aquarelles, un itinéraire, un voyage à travers les âges de notre belle ville de Cernay. Le public y découvrira des lieux familiers, des détails plus insolites, des vues sur la ville, un parallèle entre passé et présent. L’artiste sera présent pour partager son travail.

Gratuit. Entrée libre. Le pass sanitaire est exigé.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

