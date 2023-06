Animation équestre et musicale « Une Parenthèse Chimérique » Carnet Carnet Carnet Catégories d’Évènement: Carnet

Animation équestre et musicale « Une Parenthèse Chimérique » Dimanche 30 juillet, 14h15 Carnet Entrée libre Le temps d'une Parenthèse, de chanson en chanson, d'un cheval à un autre, les apparitions des chimères au sein de la Communauté de Commune de Saint-James surprennent nos regards sur notre territoire et le subliment. Pour la fête de la Sainte-Anne dans le ravissant village de Carnet, les Chimères et les chevaux Itâme et Takéo, viendront pour un temps d'échange avec le public tout en illustrant leur propos en mettant leurs corps en mouvement bercés par leur musique. De quoi ravir petits et grands!

