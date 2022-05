“Carnavalet et vous!”, le musée aux jeunes ! Un week-end anniversaire et festif les 21 et 22 mai Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Un an, ça se fête! En mai 2022, le musée célèbre sa première année de réouverture et propose un week-end anniversaire festif et gratuit les 21 et 22 mai. Le temps d’un week-end découvrez le musée et ses collections autrement. Au programme : bien être, découverte des œuvres, jeux, lectures, détente, concerts Festival Paris Music, pastilles musicale, spectacle vivant… il y en aura pour tous les goûts ! Accès libre à tout, sans réservation dans la limite des places disponibles Programmation du Festival Paris Music: Samedi : 11h : Concert de UssaR, salle des enseignes 12h15 : Performance poétique de Suzanne Fowke, salle de bal Wendel Dimanche : 11h : Concert de Adam Naas, salle des enseignes 12h15 : Concert de Alexia Gredy, salle des enseignes Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact : Découvrir le programme

