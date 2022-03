CARNAVAL’EAU Celles Celles Catégories d’évènement: Celles

Celles Hérault Celles Oyez, Oyez, Rombiers, Rombières, Damoiseaux,

Damoiselles, Compères, Enfançons… Dimanche 13 mars 2022 de 10h à 19h 12éme édition du Carnaval’eau Thème MEDIEVAL Tous à vos bannières aux couleurs des caravelles

ça va guerroyer, jouter, occire mais pas choir Echoppes de vinasse gouleyante et ripaille à volonté, charmements et guiguedouille au programme Attention, Attention,

Soyez vigilants, informez-vous,

Si les mesures sanitaires ne le permettent pas, l’intendance annulera à l’anjorner et tristeusement cet évènement. Programme de ce jour : 10h : arrivée du fanfaronneur et des embarcations

11h : navigation vers le bar flottant

12h : repas + animation musicale

14h : défilé sur terre des équipes et de leurs fans

15h : régate sur l’eau

16h : attrape doudou sur l’eau

17h : remise des prix

