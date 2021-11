La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains, Vosges CARNAVALCADE La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains Vosges La Vôge-les-Bains L’association Carnavalcade organise chaque année le Carnaval de Bains les Bains. Carnavalcade et animations musicales sont proposées à un public toujours plus nombreux Bains les Bains vit au rythme du Carnaval pendant 2 jours. Un esprit festif, des temps forts, et surtout un grand défilé carnavalesque le samedi avec la participation de groupes de danses et de musiques…

Au terme du défilé, aubade des différents groupes musicaux, puis concert.

Soirée : buvette + restauration rapide carole.hennequin@bbox.fr +33 6 10 57 13 94 Carnavalcade

