Carnaval Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Carnaval Yvetot, 23 mars 2022, Yvetot. Carnaval Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot

2022-03-23 14:30:00 – 2022-03-23 Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang

Yvetot Seine-Maritime Yvetot Déambulez dans les rues d’Yvetot, déguisés de votre plus beau costume !

Organisé par le Centre socioculturel Saint-Exupéry, en partenariat avec la Caisse de Loisirs et la Maison de Quartiers. Déambulez dans les rues d’Yvetot, déguisés de votre plus beau costume !

Organisé par le Centre socioculturel Saint-Exupéry, en partenariat avec la Caisse de Loisirs et la Maison de Quartiers. centresaintexupery@ccas-yvetot.fr +33 2 35 95 28 52 Déambulez dans les rues d’Yvetot, déguisés de votre plus beau costume !

Organisé par le Centre socioculturel Saint-Exupéry, en partenariat avec la Caisse de Loisirs et la Maison de Quartiers. Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Yvetot Normandie Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l'Étang Ville Yvetot lieuville Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l'Étang Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Carnaval Yvetot 2022-03-23 was last modified: by Carnaval Yvetot Yvetot 23 mars 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime