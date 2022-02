Carnaval Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Carnaval Yvetot, 5 mars 2022, Yvetot.

2022-03-05 13:30:00 – 2022-03-05 15:30:00

Yvetot Seine-Maritime Avis à tous les enfants : venez déguisés pour fêter le Carnaval à travers la création d’accessoires, des jeux de société ou encore des tatouages éphémères. Il y aura même des crêpes pour le goûter ! Avis à tous les enfants : venez déguisés pour fêter le Carnaval à travers la création d’accessoires, des jeux de société ou encore des tatouages éphémères. Il y aura même des crêpes pour le goûter ! p-titsbezots@orange.fr +33 2 35 95 64 03 Avis à tous les enfants : venez déguisés pour fêter le Carnaval à travers la création d’accessoires, des jeux de société ou encore des tatouages éphémères. Il y aura même des crêpes pour le goûter ! Yvetot

