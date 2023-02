Carnaval Yèvre-la-Ville Yèvre-la-Ville Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Yèvre-la-Ville L’association des parents d’élèves vous invite à participer au défilé du carnaval.

Le défilé aura lieu dans les rues du village.

Un goûter participatif à la salle des fêtes aura lieu.

Ils vous attendent nombreux ! ape.givraines.yevrelaville@gmail.com ©Association des parents d’élèvre Givraines – Yèvre

