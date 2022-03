Carnaval – “Voyage dans le temps” Saint-Macaire, 25 mars 2022, Saint-Macaire.

Carnaval – “Voyage dans le temps” Saint-Macaire

2022-03-25 – 2022-03-27

Saint-Macaire Gironde

Le Carnaval revient à Saint-Macaire !

Le vendredi 25 mars, les célèbres Mémés Griottes arpenteront les rues de la cité médiévale traînant leurs chars de feu et taperont aux portes pour collecter l’impôt carnaval (sous forme alimentaire).

Le samedi 26 mars sera LA grosse journée ! Après le repas du village, l’après-midi se déroulera autour de la maison de retraite. Au programme : atelier maquillage et goûter pour les enfants, jeux,, spectacles et bien sûr le défilé des chars ! Le cortège sera accompagné de fumigènes avec des escales pyrotechniques à la tombée de la nuit, et des lampions seront distribués au public ! Vers 20h, sera procédé à la crémation d’un élément de chaque char sur la place de l’horloge, le tout rythmé par des chants, danses, fifres etc. Après le tirage de la tombola, la fête se poursuivra dans la salle des fêtes au son de la musique du DJ jusqu’au bout de la nuit.

