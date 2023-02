Carnaval, 11 mars 2023, Villers-les-Pots Villers-les-Pots. Carnaval Centre ville puis cité de la joie Villers-les-Pots Côte-dOr

2023-03-11 – 2023-03-11 Villers-les-Pots

Côte-dOr Villers-les-Pots EUR Boule de gomme vous invite à son carnaval le 11 mars 2023 ! Défilé concours de déguisements – vélo / trottinette décorée : à 16h place de la mairie Boum costumée à 18h à la cité de la joie Soirée burgers par l’association des jeunes du Val de Saône Défilé et entrée libre Crêpes et boissons à partir de 16h. Boule de gomme vous conseille de réserver votre burger par mail / facebook / boîte aux lettres. bouledegomme21@gmail.com Villers-les-Pots

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Villers-les-Pots Autres Lieu Villers-les-Pots Adresse Centre ville puis cité de la joie Villers-les-Pots Côte-dOr Ville Villers-les-Pots Villers-les-Pots lieuville Villers-les-Pots Departement Côte-dOr

Carnaval 2023-03-11 was last modified: by Carnaval Villers-les-Pots 11 mars 2023 Centre ville puis cité de la joie Villers-les-Pots Côte-dOr Côte-d'Or Villers-les-Pots

Villers-les-Pots Villers-les-Pots Côte-dOr