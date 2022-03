CARNAVAL Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Villeneuve-lès-Béziers Le Carnaval s’invite à Villeneuve-les-Béziers!

Le thème de cette année est le dessin animé; chars, costumes, danses, musiciens, tout sera mis en place pour un passer un bel après-midi déguisé. Petits et grands sont les bienvenus pour participer au défilé à travers la ville, venez dans le déguisement de votre héros préféré.

Le jugement de Mr Carnaval se fera place Solans, accompagné de danses transitionnelles et de démonstrations de danses assurées par les associations villeneuveoises jusqu’en début de soirée.

+33 4 67 39 47 80

Villeneuve-lès-Béziers

