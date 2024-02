CARNAVAL Salle polyvalente Villefort, samedi 30 mars 2024.

CARNAVAL Salle polyvalente Villefort Lozère

L’association du sou de l’école vous invite à son Carnaval

Maquillage by concept Sandra

Concours du plus beau déguisement

Pinata XL

Défilé déguisé

Photo Booth

Entrée 3 euros avec goûter et maquillage offert pour les enfants.

Les enfants doivent être accompagnés et sont sous la responsabilité d’un adulte EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30

Salle polyvalente Rue du Pré de la foire

Villefort 48800 Lozère Occitanie

L’événement CARNAVAL Villefort a été mis à jour le 2024-02-15 par 48 OT Mont Lozère