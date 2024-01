CARNAVAL Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe, samedi 10 février 2024.

L’Association des Parents d’Elèves de Vicq sur Gartempe organise son carnaval le samedi 10 février 2024 après-midi suivi d’un dîner à la salle des fêtes.

Les élèves de l’école enfileront leurs plus beaux déguisements et défileront dans les rues de Vicq sur Gartempe à partir de 15h. Pour clôturer cette belle journée et comme veut la tradition, brûleront le bonhomme Carnaval.

Pour le diner rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes.

Réservations obligatoires au 06.77.42.54.00

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE

Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 22:00:00



