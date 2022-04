CARNAVAL VENITIEN Verdun, 11 juin 2022, Verdun.

CARNAVAL VENITIEN Verdun

2022-06-11 – 2022-06-12

Verdun Meuse Verdun

Comme chaque année et ce depuis plus de 14 ans, l’Office de Tourisme du Grand Verdun vous invite à participer ou admirer les magnifiques costumes vénitiens. Cette animation regroupe plus de 200 masques qui défilent dans une atmosphère animée dans les rues du centre-ville de Verdun, posent et offrent aux photographes et spectateurs un dépaysement très italien. Embellie par le fleuve Meuse, la Ville de Verdun imite Venise et accueille à merveille ce carnaval incontournable.

+33 3 29 86 14 18

Verdun

dernière mise à jour : 2022-04-11 par OT GRAND VERDUN