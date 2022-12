CARNAVAL VÉNITIEN DE LONGWY Longwy Longwy OT DU GRAND LONGWY Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

CARNAVAL VÉNITIEN DE LONGWY Longwy, 29 avril 2023, Longwy OT DU GRAND LONGWY Longwy. CARNAVAL VÉNITIEN DE LONGWY Longwy Meurthe-et-Moselle

2023-04-29 – 2023-04-30 Longwy

Meurthe-et-Moselle Longwy 13ème édition du Carnaval Vénitien de Longwy, véritable festival mêlant culture, histoire et animation en offrant la richesse et le cadre de son patrimoine aux costumés et photographes : animations, grande parade, artistes de rue, restauration italienne etc… +33 3 82 44 81 76 Ville de Longwy

Longwy

dernière mise à jour : 2022-12-19 par OT DU GRAND LONGWY

Détails Catégories d’évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longwy Adresse Longwy Meurthe-et-Moselle OT DU GRAND LONGWY Ville Longwy OT DU GRAND LONGWY Longwy lieuville Longwy Departement Meurthe-et-Moselle

Longwy Longwy OT DU GRAND LONGWY Longwy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longwy-ot-du-grand-longwy-longwy/

CARNAVAL VÉNITIEN DE LONGWY Longwy 2023-04-29 was last modified: by CARNAVAL VÉNITIEN DE LONGWY Longwy Longwy 29 avril 2023 Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle OT DU GRAND LONGWY Longwy Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle

Longwy OT DU GRAND LONGWY Longwy Meurthe-et-Moselle