Longwy Meurthe-et-Moselle 12ème édition du Carnaval Vénitien de la Ville de Longwy, véritable festival mêlant culture, histoire et animation en offrant la richesse et le cadre de son patrimoine aux costumés et photographes.

De reconstitutions historiques en expositions, entre mystère et élégance, plus de 200 costumes vous invitent à parader au coeur de la Cité Vauban. +33 3 82 44 81 76 Ville de Longwy

