La Ville de Paris et son partenaire, la Fédération du Carnaval Tropical de Paris et de l’Ile-de-France, organisent la 20ème édition du «Carnaval Tropical de Paris» le 4 juillet prochain au sein du STADE CHARLÉTY à partir de 13h.

Venez fêter les 20 ans du Carnaval Tropical de Paris le 4 juillet prochain au stade Étienne Charléty 13ème.

1 000 carnavaliers représentant une quinzaine de groupes vous attendent pour un spectacle inédit, festif, coloré et enjoué dans la tradition des Antilles-Guyane et des rythmes latino-américains. Animations et rétrospectives feront revivre deux décennies de carnaval tropical à Paris.

L’enceinte du stade Charléty permettra d’accueillir 5.000 personnes en pleine sécurité sanitaire.

« LES 20 ANS DU CARNAVAL TROPICAL »

Créé en 2001, sous la mandature du Maire de Paris, Bertrand Delanoë tout juste élu (en mars 2001), le Carnaval Tropical s’est inscrit dans le paysage de la Capitale où il a évolué tout au long de ces années jusqu’à aujourd’hui avec le soutien de l’actuelle Maire de Paris, Anne Hidalgo.

Événement devenu incontournable de la Capitale, le Carnaval Tropical de Paris, annulé en 2020 par précautions sanitaires, revient cette année, encore particulière, avec une parade colorée et festive dans le complexe sportif omnisports de la Ville de Paris, le Stade Étienne CHARLÉTY, haut lieu du sports parisien depuis sa construction en 1939 au Sud de Paris. Ce choix en cette année anniversaire, a aussi une portée symbolique pour le Carnaval, en marquant le commençant de ses Olympiades en vue des Jeux Olympiques de 2024 organisés dans la Capitale et le Grand Paris.

La Ville de Paris et la Fédération du Carnaval Tropical de Paris et de l’Ile de France, ont programmé un spectacle de grande qualité en présentant les meilleures troupes devant un public assis dans les gradins tout près de la piste de 400m de tour. 1 000 carnavaliers, représentant 17 groupes, issus d’Île-de-France, proposeront leurs prestations carnavalesques très créatives (chorégraphies, costumes et musiques).

La « famille Royale », Roi, Reine, Miss et Prince élus pour 2020, ouvriront la parade après une prestation musicale exécutée par le groupe « DOKONON », orchestre guyanais très connu sur Paris en période de carnaval. Hendy Chocho, en est le leader chanteur,

Les prestations des groupes, seront suivies par les caméras de France Télévision, partenaire régulier de l’évènement, avec un direct sur son Facebook live et en différé sur la chaîne publique. L’écran géant du stade retransmettra des images variées de la parade, notamment celles des prestations finales de chacun mis en concurrence devant le jury de sélection.

Vive la compétition !

Le thème est libre, ce qui autorise toutes les extravagances artistiques et performances physiques des danseurs. Au final, comme chaque année, la sélection des troupes se déroule devant un jury expérimenté, qui détermine celles qui seront récompensées par un trophée dans leur catégorie, dont celui de la Ville de Paris.



Pour marquer cet anniversaire, certains recevront un prix d’honneur récompensant leur constance pendant plusieurs années au Carnaval Tropical.

Des personnalités qui auront particulièrement marqué le Carnaval, par leur implication à le faire évoluer et s’affirmer en tant qu’évènement incontournable dans la Capitale depuis ses débuts, seront également distinguées.

Des conditions d’accès soumises aux restrictions sanitaires en vigueur.

Une jauge fixe le nombre du public autorisé dans les gradins du stade à 4.000 personnes. Elles seront placées dans l’une des trois zones des gradins définies pour le public, par les personnels de l’organisation. Un espacement entre groupes constitués (familial – amical) est de 2 places assises.

L’accès ne sera possible que sur présentation d’un certificat de vaccination ou d’un test négatif à la Covid 19 valide de moins de 72 heures, conformément aux mesures en vigueur.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : www.weezevent.com/ctp2021 à partir du 12 juin 2021

Stade Sébastien Charléty 99, boulevard Kellermann Paris 75013

Contact :Mairie de Paris 0695024743 carnaval2021-paris@phoenix-agencies.com

Muriel-Anne MUSTER DGOM VdP