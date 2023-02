Carnaval – Thématique «Et demain, l’Océan» Tonneins Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

À la tombée de la nuit, les compagnies de rue professionnelles et nos associations assurent le spectacle nocturne sur la thématique «Et demain, l’Océan».

La Compagnie “Remue Ménage” nous offrira un spectacle fascinant. Un impressionnant cortège lumineux s’avancera dans la nuit, porté par les rythmes des Taikos et de sons électro. Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers Diables de mer, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus démesurés, mises en vie par d’audacieux marionnettistes viennent clôturer cette mosaïque. La constellation marine s’écoule dans les rues comme la vague fraye son chemin. Une peinture aérienne où le ciel et la mer s’inversent.

– Programme en cours d’élaboration. Carnaval de Tonneins : À la tombée de la nuit, les compagnies de rue professionnelles et nos associations assurent le spectacle nocturne sur la thématique «Et demain, l’Océan». Ville de Tonneins ©Laurentquinkal.com/Cie Remue Ménage

