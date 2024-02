Carnaval sur le site Néandertal de Régourdou Lieu-dit Regourdou Montignac-Lascaux, dimanche 3 mars 2024.

Carnaval sur le site Néandertal de Régourdou Lieu-dit Regourdou Montignac-Lascaux Dordogne

Déambulation et défilé costumés sur le site suivi d’une lecture de conte, la journée se terminera par le brûlage du traditionnel Pétassou.

Le club de majorettes Les Roses Bleues En Folies animeront l’événement avec des démonstrations, Bâtons et pompons…

Crêpes, Beignets et chocolat chaud seront présents pour vous régaler tout au long de la journée.

Nous vous attendons nombreux, revêtus de vos plus beaux costumes colorés. 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03

Lieu-dit Regourdou Gisement préhistorique du Régourdou

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine micheleconstant@wanadoo.fr

