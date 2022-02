Carnaval : Stages de Percussions Brésiliennes : Tribalatam Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Carnaval : Stages de Percussions Brésiliennes : Tribalatam Romans-sur-Isère, 29 janvier 2022, Romans-sur-Isère. Carnaval : Stages de Percussions Brésiliennes : Tribalatam Gymnase Sauveur Silvano 1 Rue Roger Seignobos Romans-sur-Isère

2022-01-29 09:00:00 – 2022-01-29 17:00:00 Gymnase Sauveur Silvano 1 Rue Roger Seignobos

Romans-sur-Isère Drôme Venez découvrir la danse brésilienne…. tribalatam@gmail.com +33 6 80 28 96 56 Gymnase Sauveur Silvano 1 Rue Roger Seignobos Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Gymnase Sauveur Silvano 1 Rue Roger Seignobos Ville Romans-sur-Isère lieuville Gymnase Sauveur Silvano 1 Rue Roger Seignobos Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Carnaval : Stages de Percussions Brésiliennes : Tribalatam Romans-sur-Isère 2022-01-29 was last modified: by Carnaval : Stages de Percussions Brésiliennes : Tribalatam Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 29 janvier 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme