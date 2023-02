Carnaval-Spectacle et soutien à l’itinéraire Bis au café du village Anères OT de Neste-Barousse, CDT65 Anères Catégories d’Évènement: Anères

Soirée spéciale pour ce 22 février !

À 19h pétante les bénévoles du café du village vous propose un concours de déguisement festifs ouvert à tous.

Ce concours sera suivi du spectacle des Frères Ribouillot.

Cela finira en beauté avec le Carnaval animé Pomegranate Sounds avec un mix qui vous fera danser sur des rythmes funk/afrobeat !

Repas à prix libre, en sachant que pour cette soirée spéciale les recettes iront à la Cagnotte de l’Itinéraire Bis, un lieu ami du Remue Méninges.

En participant à cette campagne, vous contribuez au soutien de leur activité. Vous pourrez ainsi continuer de bénéficier d’un café-restaurant avec des produits locaux, d’une cantine populaire et solidaire, d’un lieu culturel, politique et d’éducation populaire. +33 5 62 39 79 38 https://www.zeste.coop/fr/Itinerairebis au café du village ANERES Anères

