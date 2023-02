Carnaval – Spectacle et goûter des aînés Rue de la Halle Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

2023-03-13 14:30:00 – 2023-03-13 18:00:00

Pyrenees-Atlantiques EUR Dans le cadre du carnaval, le CCAS propose un spectacle avec les troupes Alô Brasil et Mike Angel’s. Suivi d’un goûter. Réservé au seniors de 60 ans et plus.

