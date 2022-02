CARNAVAL SOIREE DANSANTE BALLA-BALLA Niderviller Niderviller Catégories d’évènement: Moselle

Niderviller Moselle Niderviller Comme chaque année, le Diouk’s Band organise son traditionnel bal de carnaval. Il aura lieu le samedi 19 mars 2022 à partir de 20h11 au complexe de salles de Niderviller. L’association a prévu 3 salles pour 3 ambiances différentes : animation assurée par l’orchestre « Ma Bonne Etoile » / l’orchestre « Déclic » / « DJ KIK ». Sur place : vestiaire, bar à champagne et petite restauration. Entrée : 10 € déguisé – 12 € non déguisé. Pas vaccinal obligatoire. Renseignements au 06 81 08 90 97 ou diouksband@gmail.com diouksband@gmail.com +33 6 81 08 90 97 Libre de droits – Sweetlouise pour Pixabay

